Steins;Gate Elite: Veröffentlichungstermin für Japan

Die Visual Novel Steins;Gate Elite wird in Japan am 15. März 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Wie in einer der letzten News zum Videospiel bereits erwähnt, wird die kommende Version der Visual Novel als „komplett animiertes Adventure“ beschrieben und wird sich vom traditionellen Stil der Serie deutlich unterscheiden.

Für die Programmierung hat man jede Sekunde der Animeserie, die aus 24 Folgen besteht, aufgenommen und neue Routen, die man nicht aus dem Anime kennt, eingefügt. Für die Produktion ist WhiteFox zuständig. Das Studio hat bereits den Anime zum Videospiel erstellt. Das folgende Video enthält Szenen aus dem Videospiel, die euch allerdings spoilern könnten.

via Gematsu