XSEED wird für den Titel Story of Seasons: Trio of Towns in Nordamerika den DLC „New Neighbors Pack“ am 9. November veröffentlichen. Der zusätzliche Inhalt, der kostenpflichtig im eShop angeboten wird, bietet neue Events, weitere Dialoge mit den NPCs, spezielle Outfits für die Winterzeit und zwei Heiratskandidaten. Zu diesen Neuzugängen gehören Stephanie und Woofio, die für gewöhnlich die Wettbewerbe ansagen oder bewerten.

via Gematsu