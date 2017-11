Sony kramt das Remote-Play-Feature wieder hervor

Erinnert ihr euch an Remote Play? Jetzt, da es eine Konsole gibt, die recht erfolgreich damit ist, ihre Spieler entweder am großen TV oder am kleinen Bildschirm spielen zu lassen, erinnert euch Sony gerne daran. Mit dem Remote-Play-Feature von PlayStation 4 könnt ihr nämlich (unter anderem) auf PlayStation Vita streamen und so euer Spiel auf dem Handheld fortsetzen, während der TV anderweitig genutzt wird. Die offizielle Website zum Feature hat man überarbeitet und einen neuen Trailer veröffentlicht. Nicht ganz zufällig spielt wohl Dragon Quest XI die Hauptrolle in diesem Trailer. Der Titel ist für PlayStation 4 bereits erhältlich. Wann er für die andere, eingangs genannte Konsole erscheint, ist noch immer unbekannt.