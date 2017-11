Sonic Forces: Neues Propaganda-Video von Dr. Eggman

In wenigen Tagen steht die Veröffentlichung von Sonic Forces an und der Bösewicht Eggman nutzt die Gelegenheit, den Twitter-Kanal von Sonic the Hedgehog zu kapern und dort seine Propaganda zu verbreiten. Die Reichweite des Accounts nutzt er, um neue Kämpfer für seine Roboter-Armee zu rekrutieren! Oder auch das Interesse an Sonic Forces zu wecken. Passend dazu gibt es auch ein Propaganda-Video von Dr. Eggman.

Sega teilt außerdem mit, dass die kostenlose digitale Comic-Serie von Ian Flynn inzwischen um weitere Kapitel erweitert wurde. Das vierte und letzte Kapitel folgt in Kürze. Die bisherigen Kapitel könnt ihr euch hier ansehen. Sonic Forces erscheint am 7. November 2017 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs.