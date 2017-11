Snipperclips Plus: Video präsentiert neue Inhalte

Nintendo präsentiert in einem Video die neuen Inhalte, die in einem umfangreichen Update für Snipperclips bereitgestellt werden. 40 neue Singleplayer-Level, zwei neue Welten und neue Multiplayer-Level erwarten euch in Snipperclips Plus. Zudem gibt es einen Modus, der die Form der Spielfiguren nach jedem Neustart zufällig verändert.

Dieses Content-Paket ist seit dem 10. November 2017 als kostenpflichtiger Inhalt für Besitzer der ursprünglichen Version erhältlich. Ebenfalls ist ab sofort auch eine physische Retail-Fassung erhältlich, die sowohl Snipperclips, als auch die Plus-Inhalte umfasst.