Shenmue III: Marketing-Phase mit Deep Silver beginnt

Mit einem neuen Kickstarter-Blogbeitrag wenden sich die Entwickler von Shenmue III an ihre Unterstützer. Viele Neuigkeiten gibt es diesmal leider nicht, dafür gewährt man einen Blick auf das Marketing-Team von Publisher Deep Silver, den man vor langer Zeit bereits gewinnen konnte. Der Publisher soll die Entwickler von Ys Net mit seinem Know-how vor allem auf dem Gebiet Promotion und Verkauf unterstützen. In Zukunft hat man deshalb keine Zeit mehr für regelmäßige, monatliche Updates auf der Kickstarter-Seite.

„Deep Silver und Ys Net beginnen nun mit den Promotion-Plänen, die das gesamte Projekt umfassen. Wegen diesen Anpassungen […] wird es nicht jeden Monat ein Update geben. Aber wir widmen uns natürlich Medien und anderen Events neben diesen Updates, um euch eine bessere Erfahrung zu bieten, wenn wir unsere nächsten Informationen veröffentlichen. Seid gespannt!“, so Ys Net auf der Kickstarter-Seite, auf der man wohl in Zukunft weniger an die Unterstützer gerichtete Beiträge finden wird.

Shenmue III erscheint für PlayStation 4 und PCs in der zweiten Jahreshälfte 2018.