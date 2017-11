Die Otome-Serie The Men of Yoshiwara befindet sich mit den Teilen The Men of Yoshiwara: Kikuya und The Men of Yoshiwara: Ohgiya in Entwicklung für Nintendo Switch. Weitere Informationen über diese Projekte sollen im Januar 2018 folgen. In englischer Sprache sind die Titel The Men of Yoshiwara: Kikuya für iOS, Android und via Steam, beziehungsweise The Men of Yoshiwara: Ohgiya via Steam erhältlich.

via Gematsu