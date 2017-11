By

Draußen werden die Temperaturen kühler, aber der Sommer ist in der Welt der Videospiele noch nicht vorbei. XSEED hat ein neues Video zu Senran Kagura: Peach Beach Splash geteilt, welches sich hauptsächlich auf den zweiten DLC-Charakter für das Hauptspiel bezieht. Super Sonico gesellt sich durch den Zusatz in das bestehende Team und wird sich nicht nur an den Wasserschlachten beteiligen, sondern auch im „Dressing Room“ private Momente mit euch verbringen.

via DualShockers