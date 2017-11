Sengoku Basara: Neue Ankündigung für 2018 geplant

By

In der neusten Ausgabe der Dengeki PlayStation weist Hiroyuki Kobayashi, der Produzent der Sengoku-Basara-Reihe, darauf hin, dass für 2018 eine neue Ankündigung geplant sei. Auf die Frage nach der Zukunft der Reihe sagte Kobayashi dem Magazin, „dass es im März 2018 die Sengoku-Basara-Aufführung ‚Demon King of the Sixth Heaven‘ geben wird.“

Da sie mit weiteren Vorbereitungen beschäftigt seien, würden sie auf den richtigen Zeitpunkt für die Ankündigung warten, der im Jahr 2018 sein soll. Der aktuellste Teil der Reihe, Sengoku Basara: Sanada Yukimura-Den, erschien am 25. August 2016 in Japan für PlayStation 3 und PS4. Ob sich hinter der Ankündigung ein neues Spiel verbirgt, kann man so weit nur hoffen.

via Gematsu