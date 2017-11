Secret of Mana: Gameplay-Video zeigt Koop-Modus

By

Während eines heutigen Livestreams hat Square Enix Einblicke in den Koop-Modus des Remakes von Secret of Mana für PlayStation 4, PS Vita und PCs geliefert. Der Koop-Modus wird für bis zu drei Spieler unterstützt, ist aber nur lokal und offline spielbar. Einen Online-Koop-Modus wird es nicht geben. Die 10 Minuten Gameplay-Material findet ihr ab 1:08:49 in der Aufzeichnung.

Das Spiel wird weltweit am 15. Februar 2018 digital für PlayStation 4, PlayStation Vita und Steam erscheinen. Das Remake bietet High-Definition-3D-Grafik, Sprachausgabe und man verspricht, den Charme des Originals zu behalten. Secret of Mana erzählt die Geschichte von Randi, Primm und Popoi, welche gegen das Imperium kämpfen, um die Kraft von Mana wiederzuerlangen und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

via Gematsu