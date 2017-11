Sachiko Sugimura deutet neues Opoona-Projekt an

By

Sachiko Sugimura, Scenario- und Game-Designerin bei ArtePiazza sowie Director von Opoona, hat bei Twitter die Entwicklung eines neuen Projektes zur Serie angedeutet. Schon am 1. November twitterte sie: „Heute ist der 1. November. Der 28. Geburtstag von ArtePiazza. Und es ist auch zehn Jahre her, dass unser Lifestyle-RPG Opoona erschienen ist. Ich werde eine tolle Ankündigung in der nahen Zukunft machen, bitte gebt mir noch ein bisschen mehr Zeit.“ Der Tweet ist begleitet von einem #Opoona-Hashtag.

Der offizielle ArtePiazza-Account retweetete dann mehrere Medien, die über diese Andeutung berichteten. Opoona erschien am 1. November 2007 für Nintendo Wii und wurde von Koei Tecmo veröffentlicht. Opoona war auch Teil des Casts zu Warriors All-Stars.

via Gematsu