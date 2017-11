Rise of the Tomb Raider nun 7 Millionen Mal ausgeliefert

In einem Interview mit GamesIndustry räumte Square Enix CEO Yosuke Matsuda ein, dass man an das Franchise die falschen Erwartungen geknüpft habe. Als Square Enix 2013 gemeinsam mit Crystal Dynamics den Reboot Tomb Raider veröffentlichte und dieser sich millionenfach verkaufte, waren Fans überrascht zu hören, dass Square Enix mit den Ergebnissen unzufrieden war.

Die Erwartungen seien rückblickend „extrem hoch“ angesetzt gewesen, räumt Matsuda im Interview ein. Inzwischen hat sich das Tomb-Raider-Reboot weltweit mehr als 11 Millionen Mal verkauft. Und Rise of the Tomb Raider wurde weltweit 7 Millionen Mal ausgeliefert. Der Titel erschien zeitexklusiv für Xbox One und ist erst seit einer Weile für PlayStation 4 erhältlich.

Ein Schicksal wie HITMAN und IO Interactive bleibt Tomb Raider also wohl erspart. „Tomb Raider ist eine sehr wichtige IP für uns, daran hat sich nichts geändert.“ Das wird sich eventuell schon bald auch in einem neuen Videospiel zeigen. Dem Vernehmen nach arbeitet Square Enix schon eine ganze Weile an Shadow of the Tomb Raider.