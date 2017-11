Retailversion zu Wonder Boy erscheint auch in Europa

Die vor wenigen Tagen angekündigte neue Retailversion zu Wonder Boy: The Dragon’s Trap wird auch in Europa erscheinen. Nach der Ankündigung von US-Publisher Nicalis für Nordamerika gab Entwickler Lizardcube gemeinsam mit Publisher Headup Games auch die Veröffentlichung in Europa explizit bekannt. Für PS4 ist es bereits die zweite Retailveröffentlichung im Westen. Auch Limited Run Games widmete sich dem Spiel bereits.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap wurde von Lizardcube entwickelt und ist die Neuauflage des Spiels, welches für das Sega Master System erschien. Eine digitale Version gibt es für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs, Mac und Linux. Falls ihr mehr über das Spiel erfahren möchtet, könnt ihr gerne unseren Test zur Switch-Version durchlesen.