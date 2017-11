Reggie Fils-Aimé deutet neues Donkey Kong an

By

Die letzten beiden Hauptteile der Donkey-Kong-Country-Reihe wurden von den Retro Studios entwickelt und brachten den Spielern große Freude. Eventuell arbeitet das Entwicklerstudio nun an einem weiteren Teil. In einem Interview mit der Time sprach Reggie Fils-Aimé, seines Zeichens Präsident von Nintendo of America, davon, dass man Spielerfahrungen von allen IPs weiterentwickeln möchte. Dazu zählen ebenfalls IPs wie Metroid und Donkey Kong.

Dass Nintendo an einem neuen Ableger der Metroid-Reihe arbeitet, ist bekannt. Und dass man an einem weiteren Ableger der Donkey-Kong-Reihe arbeitet, sollte eigentlich keinen Spieler verwundern. Die Marke erfreut sich bei Spielern großer Beliebtheit. Die Frage lautet eher, inwieweit man die Marke für Nintendo Switch verändern will. Andere IPs wie Zelda und Super Mario haben durchaus eine Entwicklung durchgemacht und neue Wege beschritten.

via Dualshockers