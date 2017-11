Project Nimbus: Code Mirai: Video zeigt Orbital Elevators

By

Das neue Video zu Project Nimbus: Code Mirai zeigt euch das Spielelement „Orbital Elevators“. In diesem Videospiel müsst ihr diese Gebilde vor gegnerischen Angriffen beschützen. Die Feinde greifen die Bauten aus unterschiedlichen Richtungen an. Während ihr euch in dieser Spielphase befindet, dürft ihr euch von den „Orbital Elevators“ nicht zu weit entfernen.

Die neue PlayStation-4-Version basiert auf der Unreal Engine 4 und bietet deshalb bessere Grafik und höhere Auflösung. Auch an der Balance und dem User Interface des Mech-Action-Games wurde gearbeitet. Zudem gibt es sogar einige neue Aktionen für die Mechs. Die PC-Version des Spiels erschien am 26. September offiziell bei Steam.

via Gematsu