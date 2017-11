Pokémon Ultra: Team Rainbow Rocket und Kampfagentur

The Pokémon Company hat einen neuen Trailer zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond veröffentlicht, der euch das Team Rainbow Rocket, neue Versionsunterschiede und die Kampfagentur vorstellt. In einer ausführlichen Pressemeldung gibt es zudem etliche neue Details.

In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond tritt mit Team Rainbow Rocket die größte verbrecherische Organisation aller Zeiten auf den Plan: eine Ansammlung der Bosse vergangener Spieltitel der Pokémon-Reihe! Bei ihrem Anführer handelt es sich um keinen Geringeren als Giovanni, der auch Boss einer anderen verbrecherischen Organisation namens Team Rocket war. Diese trieb ihr Unwesen in den ersten Spielen der Pokémon-Reihe, Pokémon Rote Edition und Pokémon Blaue Edition. Giovanni hat die Anführer der verbrecherischen Organisationen vergangener Pokémon-Spiele wie G-Cis von Team Plasma oder Flordelis von Team Flare um sich geschart und sie für Team Rainbow Rocket rekrutiert. Was Giovanni und seine Schergen nach Alola führt, ist noch ein Rätsel, doch Spieler müssen sich warm anziehen, wenn sie im Kampf gegen die größten Bösewichte in der Geschichte von Pokémon bestehen wollen!

Wenn Spieler in Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond durch die Ultrapforte reisen, erwarten sie auf der anderen Seite nicht nur Ultrabestien, sondern auch Legendäre Pokémon wie Mewtu, Ho-Oh und Lugia. Einige der Legendären Pokémon kommen nur in Pokémon Ultrasonne oder Pokémon Ultramond vor. Wer beide Editionen spielt oder mit anderen Spielern tauscht, kann alle Legendären Pokémon in seinen Besitz bringen, die in vergangenen Spielen der Pokémon-Reihe in Erscheinung getreten sind!

Bei der Kampfagentur handelt es sich um eine neue Einrichtung in Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond, in der Spieler sich auf einfache Art und Weise starke Pokémon für Kämpfe leihen können. Sobald Spieler sich mit einer feschen Sonnenbrille auf der Nase in waschechte Agenten verwandelt haben, können sie unter Nutzung ihrer geliehenen Pokémon Einzelkämpfe bestreiten. Spieler befehligen dabei drei Pokémon, mit deren Hilfe sie den Versuch unternehmen, die drei Pokémon der Gegenseite auszuschalten. Das Ziel ist es, der beste Agent von allen zu werden! Während Spieler auf ihrem Weg so Kampf um Kampf für sich entscheiden, können sie tolle Items wie Goldkronkorken erhalten. Die Auswahl an Pokémon, die zu Kampfzwecken ausgeliehen werden können, wächst, je mehr man sich mit anderen Spielern vor Ort oder via Internet austauscht. Verbinden sich Spieler mit starken Trainern, können sie so ihre starken Pokémon ausleihen und in Kämpfen einsetzen.

In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond können Spieler besondere Aufkleber namens Herrscher-Sticker sammeln, die sich überall in Alola finden lassen. Je nachdem, wie viele dieser Sticker man gesammelt hat, winken einem dafür im Gegenzug riesige Pokémon, deren Größe der von Herrscher-Pokémon entspricht. Die riesigen Pokémon, die der Spieler erhalten kann, unterscheiden sich je nach Edition.

Außerdem wurde enthüllt, dass der QR-Code-Scanner in Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond seine Rückkehr feiert. Spieler können so vom Insel-Scanner Gebrauch machen, um Pokémon wie zum Beispiel Glumanda, Reptain und Quajutsu zu begegnen, die in Pokémon Sonne und Pokémon Mond nicht in Erscheinung getreten sind.