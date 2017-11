Pokémon Go: Niantic blickt auf die Live-Events zurück

Nach dem ziemlich misslungenen ersten Live-Event von Niantic zu Pokémon Go in Chicago sind inzwischen weltweit mehrere weitere Events problemlos über die Bühne gegangen. In einer neuen Meldung wirft Niantic einen Blick zurück und veröffentlicht außerdem Informationen dazu, was Spieler noch bis zum Jahresende erwartet.

In den vergangenen Monaten haben sieben verschiedene Pokémon GO Safari Zone Events in Unibail-Rodamco Shoppingcentern in ganz Europa stattgefunden. Insgesamt haben über 20.000 Trainer aus aller Welt sich dort versammelt, um ihre Liebe für Pokémon GO zu feiern und neue Freundschaften zu schließen. Die Zusammenarbeit so vieler Trainer war ein besonderes Erlebnis für alle Teilnehmer, die bei diesen Events über 6 Millionen Pokémon in den Einkaufszentren gefangen haben.

Die Pokémon GO Safari Zone Events gingen zudem weit über die Grenzen der Shoppingcenter hinaus. Als Teil der Feierlichkeiten konnten Trainer in den Städten, in denen diese Shoppingcenter beheimatet sind, Pokémon finden, die sonst selten in Europa gesehen werden. Vom Nyhaven in Kopenhagen bis hin zum Eiffelturm in Paris konnten Trainer ihren Pokédex erweitern, während sie diese geschichtsträchtigen Städte und ihre beeindruckenden Sehenswürdigkeiten erforschten. Dabei wurden rund um die Events insgesamt 59 Millionen Pokémon gefangen.