Poi: Explorer’s Edition für Nintendo Switch erhältlich

Das bisher nur für PCs, Xbox One und PS4 erhältliche 3D-Jump-’n‘-Run Poi ist ab sofort in der Explorer’s Edition auch für Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel wurde in San Francisco entwickelt und kostet digital 39,99 Euro. Die neue Explorer’s Edition für Nintendo Switch bietet dabei zahlreiche neue Inhalte. Es gibt neue Boss-Kämpfe, neue Charakter-Kostüme, einen digitalen Soundtrack und ein digitales Artbook, das freigeschaltet werden kann. Außerdem bietet das Spiel eine Joy-Con-Motion-Control-Unterstützung. In Nordamerika gibt es sogar eine physische Version, die aber nur bei ausgewählten Händlern wie Target, Walmart und BestBuy erhältlich ist.

Poi begleitet zwei aufstrebende Meister-Forscher auf ihrem mitreißenden Abenteuer. Die Suche nach verloren geglaubten Medaillen eines alten Wegbereiters ihrer Zunft führt sie dabei an die entlegensten Plätze der Welt. An diesen farbenfrohen Orten leben wunderliche Kreaturen, die den beiden behilflich oder im Weg sein können, wenn sie mithilfe verschiedener Sprung-Fähigkeiten nach über 100 Medaillen suchen.