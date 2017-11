Persona 4 Arena jetzt abwärtskompatibel auf Xbox One

Während Sony sich fragt, wer das eigentlich spielen soll, schraubt Microsoft weiter fleißig am Fan-Service Abwärtskompatibilität. Zur E3 2017 kündigte man eine Erweiterung des Programms um Xbox-Spiele der ersten Generation an. Kürzlich gingen die ersten 13 spielbaren Titel dieser Generation an den Start und sind nun nativ auf Xbox One spielbar.

Aber auch der Katalog der nativ abwärtskompatiblen Xbox-360-Games wird immer größer. Diesen Katalog erweiterte man nun zuletzt um Persona 4 Arena, Cars: Mater-National, Jewel Quest und Tecmo Bowl Throwback. Wenn ihr diese Xbox-360-Games zuhause habt, könnt ihr sie ab sofort einfach in eure Xbox One schieben und loszocken!