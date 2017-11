Our World is Ended: Videos zeigen Reiji und Yuuno

Red Entertainment hat zwei neue Videos zu Our World is Ended veröffentlicht, die euch die Charaktere Reiji Gozen und Yuuno Hayase präsentieren. Reiji Gozen hat die Synchronstimme von Ryota Osaka. Er möchte unbedingt ein Game Designer werden, momentan arbeitet er in Teilzeit als Entwickler. In Wirklichkeit heißt er Reiji Misaki, aber Owari hat ihm einen neuen Namen verpasst. Im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern von „Judgment 7“ ist er ziemlich durchschnittlich und manchmal auch sehr sensibel.

Yuuno Hayase wird von Ayane Sakura gesprochen und arbeitet als Teilzeit-Assistentin bei der kleinen Entwicklerfirma. Normalerweise ist sie ein sorgloses Mädchen und auch etwas dusselig. Sie hat aber ein sehr gutes Urteilsvermögen. In Japan ist der Titel ab sofort für PlayStation Vita erhältlich.

via Gematsu