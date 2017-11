Omega Labyrinth Z brüstet sich 2018 im Westen

PQube sorgt als Publisher für die Lokalisierung von Omega Labyrinth Z für die Systeme PlayStation 4 und PlayStation Vita. Der Dungeon Crawler, der von D3 Publisher stammt, soll im Frühling 2018 in Europa und Nordamerika erscheinen.

In der Akademie Anberyl Girls leben junge Mädchen, die durch die Erziehung in der Lehranstalt später zu wunderschönen Damen, in Körper und Geist, heranwachsen sollen. An dieser Schule existiert jedoch ein geheimnisvolles Gerücht. An einem Platz an diesem Ort soll der Gegenstand „Holy Grail of Beauty“ verborgen sein. Man sagt, dass dieses Objekt dem Finder jeden Wunsch gewährt. Zu einer Gründungsfeier öffnete sich der Zugang allerdings und einige der jungen Damen beschlossen, sich auf die Suche nach dem Gral zu machen. Das Objekt wurde auch gefunden, allerdings zerstört und war ab dann nur noch eine Legende. Nun wollen sich die Heldinnen erneut auf die Suche begeben.

Wenn Aina und ihre Freundinnen ein Verlies betreten, verändert sich die Karte, die Monster und die Schätze, die man während einer Erkundung finden kann. Tätigt der Spieler einen Schritt oder eine Aktion, dann bewegen sich die Feinde ebenfalls um einen Zug. Hat man einen Gegner besiegt, erhält man wertvolle Erfahrungspunkte, um die aktuelle Stufe zu erhöhen.

Verlässt man ein Labyrinth lebendig, sinkt das Level wieder auf 1. Stirbt man jedoch, dann verliert man die gefundenen Gegenstände. Das Ziel ist die Entdeckung des Grals. Bis dahin müssen die Damen ihre Waffen und Ausrüstungen verstärken, gegen zahlreiche Monster antreten und tödlichen Fallen entgehen.

Der Spieler entscheidet, ob er eine Figur allein in das Labyrinth schickt oder ihr eine Partnerin zugesteht. Wie die Heldin rüstet man ihre Freundinnen mit Gegenständen aus und gibt ihnen taktische Anordnungen. Als Duo gewinnt man Vorteile im Kampf, wobei man beachten sollte, dass die Ausrüstungen von beiden Figuren verschwinden, falls man in diesem Zustand sterben sollte.

Durch die Bekämpfung der Monster sammelt man „Omega Power“, die Verkörperung der weiblichen Stärke. Diese sammelt sich in der Brust an, wobei diese sich schrittweise vergrößert. Hierbei verbessern sich ebenfalls die Statuswerte. Ist das Maximum der Kapazität erreicht, tritt der Zustand „Exploding Breasts Mode“ ein. Dann werden die Werte der betroffenen Dame in einem hohen Maße verstärkt. Die Wirkung gilt für die aktuelle Etage des Verlieses.

Die Brust verkleinert sich wieder, wenn man das Labyrinth verlässt, doch die verbleibende Energie nutzt man zum Schätzen von Objekten. Findet man einen Gegenstand, wird dieser als „Unidentified Crystal“ angezeigt. Der Name und die Effekte, die von dieser Sache erzeugt werden, sind unbekannt. Um ihre Identität zu bestimmen, nutzt man „Omega Power“.

Man legt den Kristall zwischen den Busen einer Figur und wackelt an diesen. Stimuliert man das Objekt ausreichend mit der Kraft, wird es wachsen und schließlich enthüllt. Der Spieler bestimmt die Dame für dieses Minispiel. Wer die Szene nicht sehen möchte, kann sie überspringen.

Das System „Faint in Agony Awakening“ verstärkt die ursprünglichen Statuswerte und bringt den Damen neue Fähigkeiten bei. Der Gegenstand „Faint in Agony Aroma“ löst bei ihnen einen Zustand der Erregung aus, der in einem regelrechten Wahn endet. Berührt man sie in diesem Stadium, vergrößern sich die „Omega Power“ und ihre Werte. Jede Figur hat individuelle Stellen, an denen die Empfindlichkeit sehr hoch ist.

Hält der Zustand der Erregung an, wird ihr ganzer Körper zu einer sensitiven Stelle. Anschließend tritt der Effekt „Faint in Agony Mode“ ein. Benutzt man hierbei einen bestimmten Gegenstand, löst man „Shyness Break“ aus, wobei die Dame sich mehr enthüllt.

Während in Omega Labyrinth die größte Körbchengröße der K-Cup ist, dürfen sich die Spieler in Omega Labyrinth Z auf die maximale Größe von Z-Cup gefasst machen. Befindet sich eine Dame im Modus K-Cup, kann aus diesem Zustand der Z-Cup-Modus aktiviert werden, wobei sich die Oberweite plötzlich stark vergrößert. Nun kann auch die Fähigkeit „Hyper Omega Slash“ aktiviert werden. Damit richten die Heldinnen einen enormen Schaden an, treffen entfernte Feinde und decken versteckte Fallen auf, aber sie zerstören auch die Gegenstände, die sich in der Nähe befinden. Nach dieser Aktion schrumpfen die Brüste wieder auf die normale Größe.

Unser News-Archiv ist prall gefüllt mit vielen Artikeln zur japanischen Version des Spiels, die im Juli 2017 erschienen ist.

