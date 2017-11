Nintendo Direct: Special zu Xenoblade Chronicles 2

By

Nach dem Highlight ist vor dem Highlight – das dürften sich viele Nintendo-Switch-Besitzer derzeit denken. Nach Super Mario Odyssey steht schon der potentiell nächste exklusive Hochkaräter in den Startlöchern. JRPG-Fans (und vielleicht auch einige, die es werden wollen) freuen sich auf Xenoblade Chronicles 2.

Mit einer Nintendo-Direct-Spezialausgabe wird Nintendo am 7. November um 15 Uhr deutscher Zeit ausführlich in das neue JRPG-Abenteuer einführen. Das neue Monolith-Soft-Game erscheint am 1. Dezember weltweit für Nintendo Switch. Die dazugehörige Collector’s Edition könnt ihr euch übrigens noch vorbestellen, ebenso wie einen optisch angepassten Pro Controller.