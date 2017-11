Neuigkeiten zu Super Robot Wars am 11. Dezember

By

Fans der Serie Super Robot Wars dürfen sich wohl auf baldige Neuigkeiten freuen. Bandai Namco will nämlich während eines Livestreams am 11. Dezember um 13 Uhr deutscher Zeit die „neuesten Nachrichten“ rund um Super Robot Wars präsentieren. Mit einer Ankündigung eines neuen Videospiels darf durchaus gerechnet werden. Der aktuelle Teil der Serie, Super Robot Wars V, ist seit Beginn des Jahres in Japan für PlayStation 4 und PS Vita erhältlich. Im asiatischen Raum gibt es auch eine englischsprachige Version des Spiels.

via Gematsu