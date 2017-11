Neues PS-Vita-Bundle im japanischen Weihnachtsgeschäft

Wer hätte gedacht, dass Sony noch einmal ein PS-Vita-Bundle veröffentlicht? In Japan, wo sich das Gerät weiterhin größerer Beliebtheit erfreut, steht genau das auf dem Plan. Und es wird wohl auch Japan vorbehalten bleiben. Am 22. November veröffentlicht Sony dort das „PS Vita 16GB Value Pack“ für 19.980 Yen zzgl. Steuern. Das Bundle enthält eine PS Vita der neuen PCH-2000 Serie (also das Wi-Fi-Modell) sowie eine 16GB Memory Card und das notwendige Zubehör.

In der Ankündigung des Bundles, das pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheint, hebt Sony die populären Games wie Minecraft und das kürzlich veröffentlichte Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary hervor. Aber auch kommende Veröffentlichungen wie Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

via Gematsu