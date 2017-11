By

Sega wird am 20. November ein neues Projekt enthüllen, welches sich auf die Videospielserie Valkyria bezieht. Obwohl noch keine weiteren Details zum eigentlichen Spiel verraten wurden, wird bereits an eine weltweite Veröffentlichung gedacht. Eine Teaser-Webseite, die in verschiedenen Sprachen präsentiert wird, ist bereits im Internet zu finden.

via Gematsu