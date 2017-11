Neues Neptunia-Projekt befindet sich in Produktion

By

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Dengeki PlayStation wurde ein Interview mit Norihisa Kochiwa (Vorsitzender Compile Heart) geführt, der einige Neuigkeiten über zukünftige Projekte der Firma enthüllt hat. Die kommenden Projekte haben einen Fokus auf die Plattform PlayStation 4, dennoch wird man den Markt der mobilen Smartphone-Spiele unterstützen. Es wird ein neues Neptunia-Spiel geben, das die Erwartungen von allen um 1.000 Prozent übertreffen soll.

Derzeit befinden sich Sticker für den Messenger Line in Arbeit. Weiterhin arbeitet Compile Heart an einem ganz neuen Titel, der in eine andere Richtung als die üblichen Titel der Firma gehen soll. Es wird ein Rollenspiel mit trauriger Musik.

via Gematsu