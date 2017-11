Neues Gameplay zu Sky von Thatgamecompany

IGN hatte die Gelegenheit, exklusiv neues Gameplay-Material zum neuen Spiel von Journey-Entwickler Thatgamecompany zu veröffentlichen. Sky erscheint „zuerst“ für iOS-Geräte und Apple TV, danach vermutlich auch für andere, noch unbestätigte Plattformen.

In Sky, so der Entwickler, werden Spieler „mit ihren Geliebten an der Hand durch ein trostloses Königreich im Himmel fliegen, in welchem Großzügigkeit und Mitgefühl eine große Rolle spielen“.