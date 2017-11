Neuerscheinungen im Monat November 2017

Fehlt euch gelegentlich die Übersicht zum Erscheinungstermin neuer Spiele im ganzen Wirbel um neue Ankündigungen, Verschiebungen und Dementierungen? Kein Problem, denn mit unserer Reihe “Neuerscheinungen” bekommt ihr zu jedem Monatsbeginn die Neuerscheinungen jenen Monats auf dem Silbertablett serviert.

Wie es für den November fast schon üblich ist, halten sich die Neuerscheinungen diesen Monat in Grenzen. Rollenspielfans können sich am 3. November einerseits auf den zusammengefassten Epos .hack//G.U. Last Recode (PS4, PC) und andererseits auf den Dungeon Crawler Etrian Odyssey V: Beyond the Myth (3DS) freuen. Für Freunde von Action erscheint am 7. November Nioh Complete Edition (PC). Am selben Tag wird mit Sonic Forces (PS4, Xbox One, Switch, PC) ein neuer 3D-Titel des Franchises veröffentlicht.

Pokémon geht am 17. November mit Pokémon Ultrasonne (3DS) und Pokémon Ultramond (3DS) an den Start. Auch ein zweiter Dungeon Crawler erscheint an diesem Tag mit Demon Gaze II (PS4, PS Vita) in diesem Monat. In Tokyo Tattoo Girls (PS Vita), das ebenso an diesem Tag erscheint, trifft Fanservice auf Strategie.

Was sind eure Must-Haves im November?

Nachfolgend findet ihr noch einmal sämtliche Neuerscheinungen im Überblick!