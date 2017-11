Neuer Trailer zu Pokémon Ultrasonne & Ultramond

Lange müssen Pokémon-Fans nicht mehr warten, bis die neuesten Teile – Pokémon Ultrasonne & Ultramond – auf der Nintendo-3DS-Familie erscheinen. In knapp drei Wochen ist es so weit. Um dem baldigen Erscheinungsdatum ein wenig entgegenzufiebern, hat Nintendo einen neuen Trailer veröffentlicht, welcher euch ein wenig mehr vom Spiel zeigt.

Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond bieten eine alternative Geschichte, die in der gleichen Welt spielt wie Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Außerdem sind neue Pokémon mit dabei. In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond kannst du die verschiedenen Welten erkunden, die am anderen Ende der Ultrapforte auf dich warten. Innerhalb der Ultrapforte findest du zahlreiche Warp-Löcher, die dich in die unterschiedlichsten Welten führen. Versuche, möglichst viele von ihnen zu entdecken! Du kannst sogar den Heimatwelten der geheimnisvollen Ultrabestien einen Besuch abstatten!