Neuer Trailer zu Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Ni no Kuni II: Revenant Kingdom veröffentlicht, der euch einen bunten Mix aus dem kommenden JRPG zeigt. Neben einigen Gebieten seht ihr viele Charaktere und einige rasante Kämpfe sowie die Skirmishes-Kämpfe. Sie sind neben dem neuen Kingdom Mode (Screenshot oben) eine der großen Neuerungen im zweiten Teil der Serie.

In der Welt von Ni no Kuni liegt ein Königreich namens Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom erzählt die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen.