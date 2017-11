Neuer Trailer zu Kingdom Come: Deliverance

Mit einem neuen Trailer präsentieren euch die Entwickler von Warhorse Studios einen Einblick in die verschiedenen Lösungsansätze einzelner Aufgaben, die euch im Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance erwarten. Protagonist Henry kann im Sinne eines diplomatischen, guten Menschen seinen Weg beschreiten oder als mittelalterliche Kampfmaschine die Konfrontation suchen. Aber auch schleichend kommt man zum Ziel.

Kingdom Come: Deliverance ist ein Story-basiertes Open-World-RPG, mit dem Spieler ein episches Abenteuer im Heiligen Römischen Reich erleben. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild des mittelalterlichen Böhmen.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One sowie PCs. Die Collector’s Edition kostet für Konsolen 79,99 Euro und für PCs nur 69,99 Euro und kann bei Amazon bereits vorbestellt werden.