Neuer Charakter zu Dissidia Final Fantasy im Livestream

Am 7. November wird Square Enix in einem weiteren Livestream einen neuen Charakter zu Dissidia Final Fantasy vorstellen. Diesmal handelt es sich nach dem ersten echten Dissidia-NT-Stream, der uns einen neuen Übersichtstrailer bescherte, wieder um einen Stream zu Dissidia Final Fantasy Arcade. Der neue Charakter wird also streng genommen zunächst nur für die bereits in Japan veröffentlichte Arcade-Version an den Start gehen.

Welche dieser vielen Extra-Charaktere gleich zu Beginn in Dissidia Final Fantasy NT für PlayStation 4 verfügbar sein werden, ist eine Frage, die Square Enix in den nächsten Wochen noch klären muss. Mit Sicherheit wird es aber auch DLC-Charaktere geben. Der bereits angekündigte Season-Pass beinhaltet sechs Charaktere.

Der Livestream (YouTube, Niconico) beginnt um 20 Uhr japanischer Zeit (12 Uhr deutscher Zeit) und soll neben dem neuen Charakter und erstem Gameplay-Material für diesen auch Infos zum neuesten Update für die Arcade-Automaten bieten, die demnächst ihren zweiten Geburtstag feiern.

Dissidia Final Fantasy NT erscheint am 30. Januar 2018 in Europa.

via Gematsu