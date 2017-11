Neue Inhalte für Super Bomberman R veröffentlicht

By

Konami hat heute ein neues Update für Super Bomberman R veröffentlicht, das unter anderem einen kostenlosen neuen Spielmodus hinzufügt! Der neue Grand-Prix-Modus ist ein 3-vs-3-Modus, der speziell für zukünftige eSports-Veranstaltungen entworfen wurde. In dem Modus treten zwei Teams mit je drei Spielern in unterschiedlichen Arenen gegeneinander an und benutzen dabei Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten. Der Grand-Prix-Modus bietet verschiedene Match-Arten:

„Crystal“-Match – zwei Teams sammeln gegeneinander Kristalle und verdienen dadurch Punkte. Besiegte Spieler verlieren die Hälfte ihrer Kristalle. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Runde gewinnt.

„Basic Bomber“-Match – zwei Teams treten mit Standard-Bomberman-Regeln gegeneinander an. Jedes Team beginnt mit einer bestimmten Anzahl an Leben. Um zu gewinnen, schalten die Spieler ihre Gegner aus und versuchen, die meisten Punkte zu ergattern, bevor die Zeit abgelaufen ist.

Das kostenlose Update beinhaltet obendrein auch neun neue Charaktere, darunter Reiko Bomber, Anubis Bomber und Dracula Bomber, eine neue Welt (Welt 7) für den Storymodus und eine Reihe weiterer Level und Accessoires. Super Bomberman R ist exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.