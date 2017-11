Neue Indies erscheinen für Switch als Handelsversion

Sold Out und Team 17 veröffentlichen gemeinsam neue Retailversionen von bisher nur digital veröffentlichten Indie-Games für Nintendo Switch, aber auch PlayStation 4 und Xbox One. Bei den neuen Retail-Versionen handelt es sich um Yoku’s Island Express für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie um Genesis Alpha One, das als Disc-Version für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird. Overcooked: Special Edition und Worms W.M.D. erscheinen zudem auch für Nintendo Switch im Handel. Alle Veröffentlichungen sind für 2018 geplant.