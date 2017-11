Neue Indie-Games bei My Nintendo zu erhalten

By

Viele Nintendo-Fans trauern Club Nintendo und insbesondere den alten Prämien hinterher. My Nintendo konnte in dieser Hinsicht bisher die wenigsten überzeugen. Die meisten Belohnungen sind virtueller Art, andere Belohnungen wie Rabatte sind oft schlichtweg unattraktiv. Punkte verfallen, Belohnungen rund um Nintendo Switch gibt es immer noch nicht.

Immerhin, seit Sommer gibt es ab und an Indie-Games als Belohnungen für gesammelte My-Nintendo-Punkte. So nun auch in diesen Tagen wieder. Nintendo hat die Games Siesta Fiesta (3DS), Mighty Switch Force! (3DS), Gunman Clive HD Collection (Wii U) sowie Year Walk (Wii U) hinzugefügt, die ihr euch für 40 bis 60 Goldpunkte holen dürft.