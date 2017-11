Neue Gameplay-Videos zu Shadow of the Colossus

Shadow of the Colossus gilt bei der Videospielgemeinschaft als eines der mitreißendsten Spiele aller Zeiten. Aus diesem Grund freuen sich viele Spieler über das Remake für PlayStation 4. In dieser Umsetzung bekommt Shadow of the Colossus eine neue grafische Oberfläche spendiert, auch die Steuerung wird überarbeitet. Wie gut das Spiel aussieht, könnt ihr in folgenden Gameplay-Videos sehen, welche von Gamersyde auf der Paris Games Week aufgezeichnet wurden.

Das Remake von Shadow of the Colossus erscheint für PlayStation 4 am 7. Februar 2018.

via Gematsu