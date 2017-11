Neue Gameplay-Mechaniken in A.O.T.2 vorgestellt

By

Koei Tecmo hat neue und verbesserte Gameplay-Mechaniken zu Attack on Titan 2 vorgestellt, das hierzulande wieder unter dem Titel A.O.T.2 erscheinen wird. Das Action-Spiel basiert auf dem Anime Attack on Titan und wird im März 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs hierzulande erscheinen.

Eines der neuen Features, die ihr auf den nachfolgenden Screenshots seht, sind die Buddy-Actions in A.O.T. 2, mit denen sich Teammitglieder aus brenzligen Situationen retten oder dank der Titan-Transformation in die Offensive gehen können. Einmal aktiviert, kann ein Teammitglied die Macht der Titanen entfesseln.