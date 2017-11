Neue Finanzierung für Destiny Chronicles über Patreon

By

Am 3. November endete die Finanzierung des Action-Rollenspiels Destiny Chronicles über Kickstarter. Das Finanzierungsziel der Kampagne lag bei 40.000 US-Dollar, welches nicht erreicht wurde. Die zusammengebrachte Summe liegt bei 23.000 US-Dollar. Allerdings will der Entwickler, Visualnoveler, das Projekt nicht abbrechen. Stattdessen hat sich das Team entschieden, eine neue Finanzierung über die Plattform Patreon zu starten. Über dieses System können interessierte Spieler monatlich einen Beitrag spenden und erhalten, je nach gewähltem Betrag, verschiedene Extras.

Destiny Chronicles dreht sich rund um Protagonistin und Kavaliersdame Celeste. Ihr Traum ist es, die Menschen zu beschützen, so wie der sogenannte „Ashen Order“ die Menschen von Darencia jahrhundertelang vor Monstern bewahrt hatte. Als aufstrebender Ritter in einer isolierten Gesellschaft bekommt sie den Auftrag, ein uraltes Artefakt aus einem Dorf namens „Ornwood“ zu bergen, um zu beweisen, dass sie würdig ist, ein Ritter zu sein. Vor Ort wird ihre Mission jedoch von einer Diebin vereitelt, die das Artefakt gestohlen hat. Entschlossen, dieses zurückzuholen, verlässt Celeste ihr Zuhause und begibt sich in die Welt außerhalb ihrer Heimat auf die Suche nach der Diebin.

Begleitet wird sie dabei von Valana und Ruby, die ihr tatkräftig zur Seite stehen, während sie quer durch den Kontinent reisen. Konflikte sind unterwegs nicht zu vermeiden und Celeste und ihre Gruppe geraten öfters in Kämpfe. Diese laufen eher schnell ab, vergleichbar mit denen aus Kingdom Hearts. Um Celeste auch für weitere Kämpfe zu stärken, könnt ihr eine Reihe von Anpassungen hinsichtlich ihres Kampfsystems dank eines Talentbaums vornehmen. Außerdem ist es euch möglich, mit Hilfe von magischen Relikten eure Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern.

via DualShockers