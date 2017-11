Neue Explorer’s Edition zu Zelda: Breath of the Wild

Vielleicht gehört ihr zu den Gamern, die sich für Super Mario Odyssey eine Nintendo Switch gekauft haben. Dann steht in ein paar Tagen vermutlich Zelda: Breath of the Wild auf eurer Einkaufsliste. Nintendo versüßt den Einkauf mit einer neuen Explorer’s Edition zum Spiel, die pünktlich zum Start ins Weihnachtsgeschäft am Black Friday in den USA zur Verfügung stehen wird. Eine Ankündigung für Europa gibt es noch nicht, aber Nintendo Switch ist bekanntlich nicht mehr regionsbeschränkt. Die neue Edition enthält neben dem Spiel auch einen 100-seitigen Explorer’s Guide und eine zweiseitige Karte für 59,99 US-Dollar.

Der Black Friday ist in den USA in diesem Jahr am 24. November.

via BusinessWire