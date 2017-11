Naruto x Boruto: Ninja Voltage nun weltweit erhältlich

Nach dem erfolgreichen Start in Japan ist Naruto x Boruto: Ninja Voltage nun seit einigen Tagen auch in den westlichen Ablegern des AppStores und bei Google Play erhältlich. Fans der Anime-Serien Boruto: Naruto Next Generations und Naruto Shippuden können im Spiel in die Haut ihrer liebsten Charaktere schlüpfen und Handlungsstränge beider Serien verfolgen.

Bandai Namco selbst beschreibt das Action-RPG so: