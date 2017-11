Musynx erscheint 2018 für Nintendo Switch

Das Rhythmusspiel Musynx wird laut PM Studios und Acttil Anfang 2018 in Europa und Nordamerika erscheinen. In Nordamerika wird der Titel als Retail-Version und in digitaler Form vertrieben. Zum Veröffentlichungsformat für Europa will man sich in Kürze äußern. Ursprünglich ist der Titel für iOS und Android erschienen. Über 50 Songs, die sich über eine Vielfalt verschiedener Genres (Rock, Pop, Trance, R&B, Klassik) erstrecken, vereinen sich mit einer einfachen Spielmechanik und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Nach der Veröffentlichung sollen weitere Inhalte als Download angeboten werden.

via Gematsu