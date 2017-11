LOOT! #18: Für Kitschtanten

By

Ok, Hand auf’s Herz, wer von euch hat früher Sailor Moon geguckt? Wer hat die Serie geliebt und tut es insgeheim immer noch? Wer erzählt seinen Freunden, man erinnere sich kaum noch an diese Serie aus seiner Kindheit und kann doch ganz klammheimlich noch alle Namen der Sailor-Krieger aufzählen? Wer interessiert sich nicht mehr für diesen Kinderkram und kann in Wirklichkeit die Füße beim Intro-Song kaum stillhalten? Hast du wenigstens zwei dieser Fragen mit „ich“ beantworten müssen, dann musst du auch dieses LOOT! genauer ansehen – ob du willst oder nicht, deine nostalgische Ader wird dich einfach dazu zwingen.

In diesem Shop findest du einen wunderbar kitschiges Make-up-Pinsel ganz im Zeichen der Kultserie Sailor Moon. Ob Wimpernpinsel oder Fächerbürste – jedes Teil sieht aus wie ein Zauberstab und macht sich wunderbar als Geschenk für Nostalgiker! Natürlich stellen sie auch für das eigene Repertoire eine tolle Erweiterung dar und man kann immer noch behaupten, man hätte sie geschenkt bekommen… Das Set kostet 34,95 Euro und es kommen noch etwa 5 Euro Versandkosten oben drauf. Der Shop bietet noch weitere Beauty-Artikel, von denen ich eine kleine Auswahl in die Bilder gepackt habe.

via Etsy