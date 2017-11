Zum zweijährigen Geburtstag der Arcade-Version von Dissidia Final Fantasy wird Square Enix am 24. November einen Livestream abhalten. In dieser Ausstrahlung sollen Neuigkeiten über die Arcade-Version von Dissidia Final Fantasy verbreitet werden, dazu gibt es Neuigkeiten über Dissidia Final Fantasy NT für PlayStation 4. Dieser Titel wird am 11. Januar 2018 in Japan und am 30. Januar 2018 in Europa und Nordamerika erscheinen.

via Gematsu