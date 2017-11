Little Witch Academia: Stärkung der Charaktere

Bandai Namco hat nicht nur neue Informationen über Little Witch Academia: Chamber of Time enthüllt, die zum Beispiel die Stärkung der Charaktere betreffen, sondern zeigt auch viele Bilder aus den animierten Szenen aus dem Videospiel.

Erreicht eine Figur eine höhere Stufe, erhält diese „Magische Punkte“. Verteilt man die Punkte auf Konstellationen, die Sternbildern ähnlich sind, erlernen die Charaktere neue Fähigkeiten oder die bereits bekannten Techniken werden verstärkt. Erfahrungspunkte erhalten die Figuren durch das Besiegen von Feinden in den Verliesen. Nach einem Level-up können Erfahrungspunkte auf verschiedene Statuswerte nach Belieben verteilt werden.

Die Monster hinterlassen nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch Schätze wie neue Ausrüstung. Diese kann erst angelegt werden, wenn der Dungeon abgeschlossen wurde. Je nach Rang ist die Rüstung stärker oder schwächer, wobei die Stufe „S“ den höchsten Rang kennzeichnet.

Little Witch Academia: Chamber of Time erscheint für PlayStation 4 am 30. November in Japan. Anfang 2018 soll das Spiel ebenfalls für PlayStation 4 und PCs im Westen erscheinen.

via Gematsu