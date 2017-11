Little Busters ab sofort bei Steam erhältlich

By

Ab sofort ist es möglich, die Visual Novel Little Busters von VisualArts/Key bei Steam zu erwerben. Bis zum 8. November zahlt ihr 25,59 Euro für den Titel. Nach der Rabattaktion kostet das Videospiel 31,99 Euro.

Als Riki noch ein Kind war, verstarben seine Eltern und ließen ihn traurig und ohne Hoffnung zurück. Was ihn rettete, war eine Gruppe aus vier Kindern, die sich als „Little Busters“ bezeichneten. Sie nahmen sich Riki an und spielten mit ihm, als er die Ablenkung am meisten benötigte. Er genoss die Zeit mit den anderen Kindern und sein Kummer verschwand allmählich aus seinem Leben. Nun befinden sich die Jugendlichen im zweiten Jahr der High School und genießen gemeinsam ihren Schulalltag.