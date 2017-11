Sega hat den obligatorischen Launchtrailer zu Sonic Forces veröffentlicht, das ab heute für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erhältlich ist. Das Spiel könnt ihr euch derzeit noch in der Bonus Edition zum Launch ab 34,99 Euro bei Amazon sichern.

Das Team, das bereits Sonic Colors und Sonic Generations entwickelt hat, bietet mit Sonic Forces pfeilschnelle Action als Modern Sonic, katapultiert Classic Sonic vorbei an gefährlichen Plattformen und verbindet mächtige neue Gadgets mit den selbsterstellten Helden der Spieler. Zum ersten Mal in der weltweit erfolgreichen Sonic-Serie haben Spieler die Möglichkeit ihren eigenen Helden zu erstellen und zu bestimmen, wie er sich spielt und aussieht! Sonics aufregende Reise und die zahllosen Kämpfe gegen ikonische Gegner und schlagkräftige neue Feinde, inklusive Dr. Eggman, Zavok und Metal Sonic, führen sie in die Schlacht gegen ihren bis heute vermutlich mächtigsten Gegner, Infinite.