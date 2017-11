Launchtrailer zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond

Seit heute sind mit Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond die neuesten Hauptspiele der traditionsreichen Reihe für Nintendo 3DS erhältlich. Dazu gibt es natürlich den obligatorischen Launchtrailer, den ihr unten seht. Gegenüber ihren fast gleichnamigen Vorgängern bieten die Spiele einige Neuerungen.

So gibt es eine brandneue Geschichte, in der die Legendären Pokémon Solgaleo und Lunala sowie Necrozma im Mittelpunkt stehen. Dunkle Wolken ziehen auf über Alola und es liegt am Spieler, die Geheimnisse um Necrozma und die Region zu lüften, die in den vergangenen Spielen noch im Verborgenen blieben.

Außerdem warten natürlich einige neue Pokémon-Entdeckungen auf die Trainer, darunter auch unentdeckte Ultrabestien. Ebenso wollen unerforschte Gebiete wie das Pikachu-Tal, die Strände und natürlich die Welten jenseits der Ultrapforte erkundet werden. Spielerisch warten neue Z-Attacken und Spielfunktionen wie das Mantax-Surfen und der Alola-Fotoclub auf Pokémon-Trainer.

Das sind allerhand Neuerungen! Welche dieser Neuerungen gefällt euch besonders? Schreibt es uns in einem Tweet und ihr habt die Möglichkeit, je einmal Pokémon Ultrasonne oder Ultramond zu gewinnen! Viel Glück!