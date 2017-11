L.A. Noire: Videos zeigen neues Gameplay auf Switch

By

Gameplay-Material zur neuen Umsetzung von L.A. Noire ist bisher rar, dabei sind vermutlich besonders Nintendo-Switch-Besitzer interessiert an der neuen Portierung des Klassikers. Und wo viel Interesse ist, da gibt es irgendwann auch Angebote. Die nachfolgenden Videos stammen nicht von Entwickler Rockstar und zeigen das Spiel deshalb nicht in idealer Form, doch die abgefilmten Szenen geben einen sehr guten und qualitativ ungewöhnlich hochwertigen Einblick in das Gameplay von L.A. Noire auf Nintendo Switch.

Alle Versionen enthalten neben dem Hauptspiel alle zusätzlichen herunterladbaren Inhalte. Die neue Umsetzung für Nintendo Switch bietet auch konsolenspezifische, neue Features. Es wird eine Bewegungs- und Gestensteuerung geben, HD-Vibration, neue Breitbild- und Schulterkameraperspektiven und kontextabhängige Touchsteuerung. Dazu kommen noch optische Verbesserungen und ein 4K-Support für die PS4 Pro und Xbox One X.

L.A. Noire erscheint morgen für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One.

L.A. Noire – Daytime Gameplay

L.A. Noire – Nighttime Gameplay

via Gematsu