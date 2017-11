L.A. Noire in UK: 20% der Verkäufe entfallen auf Switch

By

Es ist nur eines von vielen Ländern, aber immerhin ein ziemlich wichtiges für den Videospielmarkt und daher lohnt sich der Blick für Freunde der Verkaufsstatistiken. 20 Prozent der Verkäufe von L.A. Noire in Großbritannien gehen auf das Konto von Nintendo Switch. Die Konsole ist damit, trotz deutlich kleinerer Hardwarebasis, erneut nah an Xbox One dran, auf die 28 Prozent der Verkäufe entfallen.

L.A. Noire bestätigt damit die Tendenz, dass sich Third-Party-Spiele auf Nintendo Switch offenbar ganz gut verkaufen können. Eine Eigenschaft, welche die frühe Nintendo Wii U nur zu gern gehabt hätte. In den aktuellen eShop-Downloadcharts stehen mit Rocket League, Skyrim und Stardew Valley sogar gleich drei Third-Party-Games auf den ersten drei Plätzen, vor Super Mario Odyssey.

via NintendoEverything