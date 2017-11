Konsolen-Termin für A Hat in Time bekanntgegeben

Nach der Veröffentlichung des 3D-Platformers A Hat in Time für PCs haben die Entwickler Gears for Breakfast nun die Releasetermine des kleinen Genre-Geheimtipps für PlayStation 4 und Xbox One bekanntgegeben. Das Spiel erscheint am 6. Dezember in Europa für beide Konsolen. Überzeugungsarbeit soll der brandneue Accolades-Trailer leisten.

A Hat in Time hat bei Kickstarter einst 9.000 Unterstützer gefunden, die es 2013 mit 296.000 US-Dollar finanzierten. Das Spiel erzählt die Geschichte von Hat Kid, die in einer verkorksten Situation steckt. Wesentliches Design-Element des Spiels ist Hat Kids – ihr ahnt es – Hut: